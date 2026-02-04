Pricer A b Aktie

WKN: 899450 / ISIN: SE0000233934

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Pricer A B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pricer A B wird am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,090 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pricer A B 0,200 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 12,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 630,0 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Pricer A B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 549,0 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,080 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,810 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,15 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,56 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

