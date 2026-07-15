Pricer A b Aktie
WKN: 899450 / ISIN: SE0000233934
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15.07.2026 07:01:06
Ausblick: Pricer A B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pricer A B wird am 16.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,020 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pricer A B noch ein Verlust pro Aktie von -0,220 SEK in den Büchern gestanden.
Pricer A B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 442,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 448,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,280 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,010 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 2,09 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 2,15 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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