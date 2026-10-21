Pricer A b Aktie
WKN: 899450 / ISIN: SE0000233934
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Pricer A B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pricer A B wird sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,150 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,200 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 17,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 496,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 598,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,440 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,010 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,97 Milliarden SEK, gegenüber 2,15 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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