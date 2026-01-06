Ausblick: Pricesmart gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Pricesmart wird am 07.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.11.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,35 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pricesmart einen Umsatz von 1,26 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,48 USD, gegenüber 4,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 5,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,27 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at