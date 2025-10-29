Pricesmart Aktie
WKN: 915929 / ISIN: US7415111092
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Pricesmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Pricesmart lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.08.2025 endete.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,33 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,23 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,87 USD, gegenüber 4,57 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 5,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,91 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pricesmart Inc.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Pricesmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Pricesmart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.07.25
|Ausblick: Pricesmart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.06.25