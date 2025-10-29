Ausblick: Pricesmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Pricesmart lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.08.2025 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,33 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,23 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,87 USD, gegenüber 4,57 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 5,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,91 Milliarden USD generiert wurden.

