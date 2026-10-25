Pricesmart Aktie
WKN: 915929 / ISIN: US7415111092
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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Pricesmart zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Pricesmart wird am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,27 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,51 Prozent erhöht. Damals waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,46 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,53 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,82 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,82 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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