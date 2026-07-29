Ausblick: Pricol öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pricol gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 4,34 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 6,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,09 INR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 10,74 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 20,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pricol einen Umsatz von 8,95 Milliarden INR eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,30 INR, während im vorherigen Jahr noch 20,57 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,62 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 40,38 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at