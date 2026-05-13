Ausblick: Pricol vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Pricol wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 6,10 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,87 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Pricol mit einem Umsatz von insgesamt 11,51 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 49,58 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 19,93 INR, gegenüber 13,70 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 39,13 Milliarden INR im Vergleich zu 26,89 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at