Ausblick: Primerica präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Primerica präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Primerica noch ein Gewinn pro Aktie von 5,05 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 855,4 Millionen USD gegenüber 819,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 23,91 USD je Aktie, gegenüber 22,91 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,46 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at