Ausblick: Primerica präsentiert Quartalsergebnisse
Primerica wird sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,68 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 5,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 844,9 Millionen USD gegenüber 803,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,37 USD aus, während im Fiskalvorjahr 13,71 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,15 Milliarden USD.
