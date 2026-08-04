Ausblick: Primerica stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Primerica wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,03 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Primerica 5,40 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 9,04 Prozent auf 881,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Primerica noch 808,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,70 USD, gegenüber 22,91 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 3,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,35 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at