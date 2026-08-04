Primerica Aktie
WKN DE: A1CVKD / ISIN: US74164M1080
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Primerica stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Primerica wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,03 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Primerica 5,40 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 9,04 Prozent auf 881,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Primerica noch 808,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,70 USD, gegenüber 22,91 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 3,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,35 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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