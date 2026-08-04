Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie

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WKN DE: A40STU / ISIN: US7416231022

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Primo Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Primo Brands wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,322 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Primo Brands 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,77 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Primo Brands 1,73 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD im Vergleich zu 0,160 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 6,78 Milliarden USD, gegenüber 6,66 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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