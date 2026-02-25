Ausblick: Primo Brands präsentiert Quartalsergebnisse

Primo Brands gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Primo Brands im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,203 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,500 USD je Aktie gewesen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent auf 1,51 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD im Vergleich zu -0,070 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 6,61 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,15 Milliarden USD.

