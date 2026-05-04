Primoris Services Aktie

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WKN DE: A0Q78W / ISIN: US74164F1030

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Primoris Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Primoris Services lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,850 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Primoris Services 0,810 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Primoris Services nach den Prognosen von 14 Analysten 1,73 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,65 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,98 USD, gegenüber 5,02 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 8,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,57 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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