Ausblick: Prince Pipes And Fittings gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Prince Pipes And Fittings wird am 03.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 4,10 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,49 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Prince Pipes And Fittings für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,33 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 22,53 INR im Vergleich zu 20,20 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 26,93 Milliarden INR, gegenüber 20,72 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at