Ausblick: Prince Pipes And Fittings verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prince Pipes And Fittings wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,600 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Prince Pipes And Fittings -1,850 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Prince Pipes And Fittings in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 5,67 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 5,78 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,29 INR je Aktie, gegenüber 3,90 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 26,51 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 25,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at