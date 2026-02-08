Ausblick: Principal Financial Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Principal Financial Group wird am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Principal Financial Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,12 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,30 USD, gegenüber 6,68 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 15,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 16,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at