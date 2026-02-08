Principal Financial Group Aktie

Principal Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Principal Financial Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Principal Financial Group wird am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Principal Financial Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,12 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,30 USD, gegenüber 6,68 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 15,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 16,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Principal Financial Group Inc.

mehr Nachrichten