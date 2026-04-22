Ausblick: Principal Financial Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Principal Financial Group öffnet am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,01 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 857,14 Prozent erhöht. Damals waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,12 Milliarden USD – ein Plus von 11,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Principal Financial Group 3,70 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,23 USD, gegenüber 5,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 16,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at