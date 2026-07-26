Ausblick: Principal Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Principal Financial Group stellt am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,34 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 30,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,79 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,14 Milliarden USD – ein Plus von 12,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Principal Financial Group 3,67 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,44 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,25 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 16,38 Milliarden USD, gegenüber 15,63 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at