Ausblick: Priority Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Priority Technology lässt sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Priority Technology die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 28,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 170,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 132,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,320 USD im Vergleich zu -0,340 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 659,3 Millionen USD, gegenüber 514,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at