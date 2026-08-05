Priority Technology Holdings Aktie
WKN DE: A2JRQV / ISIN: US74275G1076
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Priority Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Priority Technology wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Priority Technology im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,51 Prozent auf 257,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Priority Technology noch 239,8 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,680 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,03 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 953,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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