Priority Technology Holdings Aktie
WKN DE: A2JRQV / ISIN: US74275G1076
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Priority Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Priority Technology äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,189 USD je Aktie gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 8,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 242,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 224,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,953 USD, gegenüber 0,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 953,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Priority Technology Holdings Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Priority Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.03.26
|Ausblick: Priority Technology präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Priority Technology Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.