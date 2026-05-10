Ausblick: Priority Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Priority Technology äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,189 USD je Aktie gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 8,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 242,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 224,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,953 USD, gegenüber 0,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 953,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at