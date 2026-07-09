Prisma Properties AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40FNP / ISIN: SE0022062055
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09.07.2026 07:01:06
Ausblick: Prisma Properties Registered legt Quartalsergebnis vor
Prisma Properties Registered stellt am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,435 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Prisma Properties Registered 0,260 SEK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 176,8 Millionen SEK – ein Plus von 39,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prisma Properties Registered 127,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 SEK, gegenüber 2,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 721,5 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 539,0 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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