Ausblick: Prisma Properties Registered legt Quartalsergebnis vor

Prisma Properties Registered stellt am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,435 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Prisma Properties Registered 0,260 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 176,8 Millionen SEK – ein Plus von 39,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prisma Properties Registered 127,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 SEK, gegenüber 2,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 721,5 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 539,0 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at