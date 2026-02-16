Prisma Properties AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A40FNP / ISIN: SE0022062055

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Prisma Properties Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prisma Properties Registered wird am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,360 SEK gegenüber 0,490 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 139,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 23,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,27 SEK, gegenüber 0,250 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 529,2 Millionen SEK im Vergleich zu 435,0 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at


