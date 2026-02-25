Ausblick: Privia Health Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Privia Health Group wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Privia Health Group ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 516,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 11,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 460,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,132 USD, gegenüber 0,110 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 2,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,74 Milliarden USD generiert wurden.

