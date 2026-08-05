Privia Health Group Aktie
WKN DE: A3CN36 / ISIN: US74276R1023
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Privia Health Group präsentiert Quartalsergebnisse
Privia Health Group wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,068 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,70 Prozent auf 597,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Privia Health Group noch 521,2 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,244 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,180 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,42 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,12 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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