Ausblick: Proact It Group Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Proact It Group Registered öffnet am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,52 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,87 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Proact It Group Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,28 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Proact It Group Registered 1,27 Milliarden SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 5,57 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 8,15 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,75 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,86 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at