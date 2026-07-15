Proact It Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CPLX / ISIN: SE0015961222
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15.07.2026 07:01:06
Ausblick: Proact It Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Proact It Group Registered wird am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 2,39 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Proact It Group Registered 0,890 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 6,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,25 Milliarden SEK gegenüber 1,17 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 10,00 SEK, gegenüber 4,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 5,00 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,68 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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