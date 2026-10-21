Proact It Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CPLX / ISIN: SE0015961222
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Proact It Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Proact It Group Registered wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 2,48 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 78,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Proact It Group Registered 1,39 SEK je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Proact It Group Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,20 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,08 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,03 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,67 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,95 Milliarden SEK, gegenüber 4,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Proact It Group AB Registered Shs
|
21.10.26
|Ausblick: Proact It Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Proact It Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Proact It Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Proact It Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Proact It Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Proact It Group AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Proact It Group AB Registered Shs
|13,18
|2,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.