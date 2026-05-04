Ausblick: Proact It Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Proact It Group Registered lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Proact It Group Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,94 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,79 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Proact It Group Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,23 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Proact It Group Registered 1,22 Milliarden SEK umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 9,72 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,67 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 4,83 Milliarden SEK, gegenüber 4,68 Milliarden SEK im Vorjahr.
