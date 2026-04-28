Ausblick: PROCEPT BioRobotics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PROCEPT BioRobotics wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

13 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,563 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 25,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,450 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 80,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,539 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,720 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 396,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 308,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at