Ausblick: PROCEPT BioRobotics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PROCEPT BioRobotics veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,462 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 32,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,350 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 17,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 92,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,2 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,542 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,720 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 397,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 308,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at