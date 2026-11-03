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PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C3AJ / ISIN: US74276L1052

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: PROCEPT BioRobotics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PROCEPT BioRobotics stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,392 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 100,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 20,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PROCEPT BioRobotics einen Umsatz von 83,3 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,672 USD, gegenüber -1,720 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 395,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 308,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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