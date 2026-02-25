PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C3AJ / ISIN: US74276L1052
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: PROCEPT BioRobotics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PROCEPT BioRobotics wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
14 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,324 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,350 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 37,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 93,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 68,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,511 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 326,4 Millionen USD, gegenüber 224,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: PROCEPT BioRobotics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: PROCEPT BioRobotics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: PROCEPT BioRobotics gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: PROCEPT BioRobotics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: PROCEPT BioRobotics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs
|27,26
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.