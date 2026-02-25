Ausblick: PROCEPT BioRobotics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PROCEPT BioRobotics wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,324 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,350 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 37,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 93,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 68,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,511 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 326,4 Millionen USD, gegenüber 224,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at