WKN DE: A3C3AJ / ISIN: US74276L1052

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: PROCEPT BioRobotics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PROCEPT BioRobotics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,324 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,350 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 93,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 37,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PROCEPT BioRobotics einen Umsatz von 68,2 Millionen USD eingefahren.

14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,511 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -1,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 326,4 Millionen USD, gegenüber 224,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

