Ausblick: Procore Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Procore Technologies präsentiert in der am 16.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,140 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Procore Technologies in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 190,3 Millionen USD im Vergleich zu 146,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,573 USD, gegenüber -0,350 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 708,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 514,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at