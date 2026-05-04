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WKN DE: A2P1MS / ISIN: US74275K1088

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Procore Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Procore Technologies lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 0,362 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Procore Technologies in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 352,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 310,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,670 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,50 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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