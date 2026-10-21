Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Procter Gamble gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Procter Gamble wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,88 USD aus. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 22,80 Milliarden USD gegenüber 22,39 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,62 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 88,79 Milliarden USD, gegenüber 87,03 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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