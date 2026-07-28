Ausblick: Procter Gamble mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Procter Gamble wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 1,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Procter Gamble in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 21,38 Milliarden USD im Vergleich zu 20,89 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,88 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 6,51 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 87,13 Milliarden USD, gegenüber 84,28 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at