Ausblick: Procter Gamble stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Procter Gamble wird am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,56 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,54 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 20,54 Milliarden USD – ein Plus von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Procter Gamble 19,78 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,94 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,51 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 86,59 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 84,28 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at