Proficient Auto Logistics Aktie
WKN DE: A40AE1 / ISIN: US74317M1045
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Proficient Auto Logistics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Proficient Auto Logistics wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,060 USD aus. Im letzten Jahr hatte Proficient Auto Logistics einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Proficient Auto Logistics nach den Prognosen von 4 Analysten 155,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 35,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,3 Millionen USD umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,048 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 555,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 430,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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