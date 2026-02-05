Profoto Aktie
WKN DE: A3CTJG / ISIN: SE0015962147
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Profoto legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Profoto präsentiert am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,240 SEK gegenüber 1,08 SEK im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Profoto nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 162,2 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 18,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 200,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,875 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,15 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 616,7 Millionen SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 731,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
