Profoto Aktie
WKN DE: A3CTJG / ISIN: SE0015962147
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Profoto legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Profoto wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,400 SEK gegenüber 0,080 SEK im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 155,6 Millionen SEK – ein Minus von 5,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Profoto 164,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,72 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,570 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 641,1 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 617,0 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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