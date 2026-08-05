Profound Medical Aktie
WKN DE: A2PTXJ / ISIN: CA74319B5027
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Profound Medical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Profound Medical stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,243 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,720 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 4,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,844 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,970 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 26,1 Millionen USD, gegenüber 22,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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