Profound Medical Aktie
WKN DE: A2PTXJ / ISIN: CA74319B5027
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Profound Medical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Profound Medical wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,192 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 8,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 7,3 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,823 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,970 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,8 Millionen USD, gegenüber 22,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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