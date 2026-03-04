Ausblick: Profound Medical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Profound Medical wird am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,273 USD gegenüber -0,280 CAD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 7,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,365 USD im Vergleich zu -1,530 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 17,6 Millionen USD, gegenüber 14,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

