ProFrac a Aktie
WKN DE: A3DE2W / ISIN: US74319N1000
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: ProFrac A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ProFrac A wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,265 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 555,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 37,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 403,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,375 USD aus. Im Vorjahr waren -2,220 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 2,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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