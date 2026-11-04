Ausblick: ProFrac A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ProFrac A wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,265 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 555,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 37,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 403,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,375 USD aus. Im Vorjahr waren -2,220 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 2,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net