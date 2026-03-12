ProFrac a Aktie
Ausblick: ProFrac A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ProFrac A stellt am 12.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,436 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ProFrac A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 396,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 454,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,717 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,380 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,90 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,19 Milliarden USD in den Büchern standen.
