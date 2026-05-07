Ausblick: ProFrac A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ProFrac A wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass ProFrac A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,377 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,120 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 426,4 Millionen USD – ein Minus von 28,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProFrac A 600,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,272 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,220 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,76 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,94 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at