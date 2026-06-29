Ausblick: Progress Software zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Progress Software stellt am 30.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,49 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 282,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,390 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Progress Software in dem im Mai abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 242,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 237,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,98 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,66 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 994,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 977,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at